Тюмени обещают ежедневные дожди на ближайшие две недели. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие две недели. Как следует из данных, жителей региона ждет дождливое завершение июня. Осадки обещают практически ежедневно, а в отдельные дни – очень сильные.

Во вторник, 16 июня 2026 года, температура воздуха составит до +27 градусов, обещаны дожди до 5,2 мм. В среду, 17 июня, столбик термометра поднимется до +29, могут пройти дожди до 2,5 мм осадков.

В четверг, 18 июня, столбики термометров покажут +30, осадков – 0,3 мм. В субботу, 20 июня, +28 градусов и 2,2 мм.

А вот с понедельника, 22 июня, начнется новая дождливая неделя. В первый день новой недели +33 градусов и 1,4 мм осадков. Во вторник, 23 июня, +27 и 1,8 мм. В среду, 24 июня, +29 и 1,1 мм. В четверг, 25 июня, +28 и 14,3 мм – это уже очень сильный дождь. В пятницу, 26 июня, +29 и 4 мм. В субботу, 27 июня, +27 и 12 мм. И наконец, в воскресенье, 28 июня, +27 и 16,4 мм – настоящий ливень, который может подтопить улицы.

Таким образом, почти из 14 дней дожди ожидаются в 12.