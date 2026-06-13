От арт-терапии до бокса: какие идеи предложили жители Тюменской области

В Тюменской области собирают яркие проекты, которые меняют города Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Тюменской области подводят итоги заявочной кампании Программы поддержки сообществ. За месяц в Тюмени, Тобольске и Ишиме в 213 лидеров местных сообществ поделились яркими идеями. Среди проектов — арт терапия для мам в декрете, инклюзивные мастер классы, мобильное приложение для иностранных студентов, музыкальный альбом о семейных ценностях, занятия по краеведению и тренировки по боксу для борьбы с ожирением.

Организаторы помогли участникам доработать задумки: провели 40 консультаций (очно и онлайн), научили составлять заявки и сметы. Живые встречи в мультицентрах и на уличных площадках прошли в интерактивном формате — люди обменивались контактами и вдохновлялись идеями друг друга.

– Жители хотят менять свои города к лучшему и уже знают как. Наша задача — помочь упаковать идеи в чёткие заявки. Ждём ещё больше сильных проектов, — отметил гендиректор АНО «Агентство современных коммуникаций» Владислав Татаринцев.

Подать проект на получение финансовой поддержки можно до 17 июня, пишет Moi-portal.ru.

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