Сразу три стобалльника: трое школьников из Тобольска взяли максимум на ЕГЭ

Фото: администрация Тобольска

В День России глава Тобольска Петр Вагин сообщил о том, что стали известны первые результаты ЕГЭ. Молодёжь громко заявила о себе: сразу трое выпускников набрали по 100 баллов.

Вероника Парыкина из гимназии имени Н. Д. Лицмана сдала экзамен по литературе, а её наставник — Ольга Григорьевна Балина — по праву может гордиться ученицей. Сто баллов по химии показал Григорий Чеботарь, тоже гимназист; за этим успехом стоит труд его учителя Юлии Владимировны Назаровой. А Дмитрий Кузнецов, выпускник школы № 9, блестяще справился с экзаменом по истории — огромная заслуга в этом его педагога Зульфиры Сафетовны Аитовой. За этими выдающимися результатами — огромный труд самих ребят.

– Первые результаты единого госэкзамена. Завершаем День России по-настоящему громко – победой умов и талантов нашей молодёжи. Это и есть главная сила нашей страны! За этими цифрами — бессонные ночи, вера учителей и поддержка родителей, – сообщили глава Тобольска Петр Вагин.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, почему выпускник школы № 89 Кирилл Яковенко, получивший 300 баллов, выбрал Тюмень и как потратил губернаторскую премию.

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