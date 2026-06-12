Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени стартовал областной фестиваль национальный культур «Мост Дружбы». Об этом сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Гости праздника могут насладиться концертной программой, посетить игровые площадки, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть вечернее шоу с участием приглашенных артистов.

Особое внимание организаторы уделят Фестивалю хлеба народов России. Посетители смогут познакомиться с традициями хлебопечения разных народов страны, узнать историю национальной выпечки и оценить многообразие кулинарных традиций, которые на протяжении веков объединяют людей за одним столом.

Главная цель праздника неизменна всегда - чтобы как можно больше людей познакомились с культурой и традициями разных национальностей, проживающих на территории региона.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.