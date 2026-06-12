«Мы живем в великой стране»: Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем России

Фото: Александр Моор

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем России.

- Дорогие земляки, поздравляю вас с главным государственным праздником страны - с Днем России. Мы живем в великой стране. Ее величие не только в огромной территории и многообразии ресурсов, оно в нашей многовековой истории и культуре. Величие нашей страны в мужестве, самоотверженности, трудолюбии и мудрости предков, в талантах и достижениях современников, в наших победах, - сказал глава региона.

Также в своей речи он отметил, что Россия - это богатейшая история и уникальная природа, где живут сильные и смелые люди с особым характером. И каждый россиянин создает великую державу своими поступками, честным трудом, любовью к Родине.

- С праздником, дорогие друзья. Желаю всем нам новых успехов в труде на благо региона и страны. С Днем России! - обратился Александр Моор к тюменцам

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