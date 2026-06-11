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НовостиОбщество11 июня 2026 21:01

В Тюмени 12 июня 2026 года будет тепло и временами немного дождливо

Рассказываем, какая погода будет в Тюмени 12 июня 2026 года
Марина Прохорова
Погода в Тюмени на 12 июня

Погода в Тюмени на 12 июня

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 12 июня, тюменцев ожидает облачный и слегка мокрый день. С самого утра на небе не будет ни облачка, но ближе к обеду набегут небольшие тучи, и начнет накрапывать дождик. Затем он прекратится, но к вечеру возобновится вновь.

Днем столбики термометров покажут +24 градуса, к вечеру температура опустится до +20, а ночью похолодает до +18.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1-5 м/с.

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