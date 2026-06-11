В Тюмени 12 июня 2026 года будет тепло и временами немного дождливо

Погода в Тюмени на 12 июня Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 12 июня, тюменцев ожидает облачный и слегка мокрый день. С самого утра на небе не будет ни облачка, но ближе к обеду набегут небольшие тучи, и начнет накрапывать дождик. Затем он прекратится, но к вечеру возобновится вновь.

Днем столбики термометров покажут +24 градуса, к вечеру температура опустится до +20, а ночью похолодает до +18.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1-5 м/с.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.