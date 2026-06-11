Тюмень на пороге эпидемии: Роспотребнадзор бьет тревогу из-за гепатита

В Тюмени усилены меры профилактики из-за роста заболеваемости гепатитом А. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Санврачи Роспотребнадзора сообщили о регистрации спорадической заболеваемости гепатитом А в Тюменской области. В управлении отмечают, что для этого заболевания характерна летне-осенняя сезонность.

В связи с этим, чтобы не допустить распространения инфекции среди населения, усилены профилактические меры. В частности, проводится вакцинация населения. Как заверили в департаменте здравоохранения Тюменской области, вакцина для предупреждения заболевания имеется в достаточном количестве.

Помимо специфической профилактики с помощью прививки, специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать индивидуальные меры неспецифической защиты: тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением; соблюдать правила личной гигиены (мыть руки); пить только кипячёную или бутилированную воду; не употреблять сырую воду из случайных источников; купаться только в разрешённых для этих целей водоёмах, не допуская попадания воды в рот.

Напомним, спорадическая заболеваемость гепатитом А — это отдельные, не связанные между собой случаи заболевания, которые возникают в популяции в единичных ситуациях. Механизм передачи - фекально-оральный.

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