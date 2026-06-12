Фото предоставлено КП

Тюменские предприятия решают кадровый дефицит активной работой с вузами, в том числе посредством участия в учебном процессе.

Как говорит генеральный директор ООО «ИнТех» Андрей Коротченко, часть руководителей тюменских предприятий - выпускники местных вузов - еще сохраняют свои связи с преподавателями и кафедрами. Именно это преимущество и нужно использовать.

- Особый интерес для меня представляет работа кафедр, которые в своей учебной программе обращают внимание на тему глушения скважин, новых видов сервиса. Сейчас идет обсуждение создания различных программных продуктов для ремонта скважин и супервайзинга. Передавая свой производственный опыт студентам, мы улучшим качество подготовки будущих специалистов, - рассказал он.

При этом, по мнению Коротченко, движение навстречу друг-другу должно быть обоюдным.

Как отмечает заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, для инвестора уже недостаточно предоставить площадку, инфраструктуру и меры поддержки. Теперь ему нужны еще и квалифицированные специалисты.

- Поэтому дальнейшее развитие системы подготовки кадров, укрепление связки «образование - бизнес» и подготовка специалистов под конкретные потребности экономики останутся нашими безусловными приоритетами. В этом отношении особые надежды возлагаем на будущий Межуниверситетский кампус, который должен стать ключевым звеном и в создании инновационных продуктов, и в подготовке специалистов для различных отраслей, - признался он.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.