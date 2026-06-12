Стало известно, сколько денег тюменцы тратят на покупки в магазинах. Сумма поражает

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С января по апрель 2026 года жители Тюменской области потратили в магазинах баснословную сумму - 238 млрд 787,8 млн рублей. Это, кстати, на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Вслух.ру».

Традиционно основные траты тюменцев пришлись на непродовольственные товары: 122 млрд 652,4 млн, что на 5,2% выше прошлогоднего показателя.

За продукты, напитки и табачные изделия покупатели выложили немногим меньше - 116 млрд 135,4 млн рублей, прирост - на 4,2%.

Таким образом, в среднем каждый житель в месяц тратит на покупки 36 тыс. 695,9 руб. Из этой суммы 18 тыс. 848,7 руб. пошли на непродовольственные товары, а 17 тыс. 847,2 - на продукты, напитки и табачные изделия.

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