Социальных предпринимателей из Тюмени приглашают на конкурс «Вектор добра»

Скриншот с сайта конкурса

В России стартовал третий ежегодный конкурс проектов для социальных предпринимателей «Вектор добра». Выбирать лучшие инициативы будут в шести регионах, в том числе в Тюменской области, их авторы получат финансовую поддержку в 500 тысяч рублей.

Как рассказал руководитель региональных проектов фонда «Наше будущее» Денис Богатов, за три года существования конкурса поддержку получили более 70 проектов из 12 регионов страны.

- Это очень разные инициативы, но все они решают важные задачи на своих территориях: создают рабочие места для уязвимых групп, делают доступнее образование, реабилитацию и современные технологии. Мы уверены, что в этом году конкурс снова откроет сильные, нужные и самобытные проекты, которые смогут принести реальную пользу людям, - подчеркнул он.

К участию приглашаются представители малого и среднего бизнеса, включенные в реестр социальных предприятий и подтвердившие свой статус в 2026 году, а также предприниматели, работающие в регионе не менее года.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте конкурса, сообщает «Тюменская область сегодня».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.