Тюменцы начали собирать в лесах красноголовики и подберезовики

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Череда жарких солнечных дней, то и дело сменяющаяся затяжными дождями, благоприятно сказалась на наличии в тюменских лесах грибов. Любители тихой охоты уже находили в районе Дударево, вдоль Московского и Велижанского трактов красноголовики и подберезовики.

Но пока говорить о полноценном грибном буме рано. Большинство грибов еще небольшого размера и, кроме того, повреждены червями. Ну а кого с лихвой достаточно в лесах, так это насекомых.

- Комары большие, в огромном количестве, и не знают, что такое репеллент, - делится местная жительница Анна Горбачевских.

Если теплая погода будет и дальше чередоваться с дождями, грибники рассчитывают, что уже в ближайшие недели в тюменских лесах начнется более активный рост грибов и корзины станут наполняться значительно быстрее, сообщает «МегаТюмень».

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