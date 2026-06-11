«Кто ответит за потоп?»: в Тюмени создали штаб для расследования причин затоплений

В Тюмени создан штаб для расследования причин и ликвидации последствий подтоплений. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Из-за обильных осадков, которые привели к затоплению жилых домов, дворов, паркингов и дачных обществ, в Тюмени сформирован оперативный штаб. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев.

В состав комиссии вошли руководители ключевых городских департаментов и дорожных служб. Главными задачами штаба определены детальное выяснение обстоятельств произошедшего и разработка мер по устранению последствий. Ответственными за координацию назначены заместители главы города Александр Ильин и Евгений Сорокин.

В настоящее время специалисты приступают к обследованию пострадавших территорий. По итогам работы будет составлен подробный реестр, включающий масштабы последствий и принятые меры. Во всех случаях подтопления многоквартирных домов планируется составлять официальные акты с участием застройщиков и управляющих компаний для установления ответственных лиц. Также будет проведена фото- и видеофиксация ущерба. В ближайшие дни состоится итоговое совещание для утверждения плана капитальных мероприятий.

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