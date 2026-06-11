Тюменцам не покажут карту бомбоубежищ: информация оказалась гостайной

В Тюменской области отказались раскрывать адреса бомбоубежищ, сославшись на гостайну. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Власти Тюменской области засекретили сведения о местонахождении бомбоубежищ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона. Накануне 10 июня в Тюменской области вводили режим «Ракетной опасности». На фоне этой угрозы в регионе начали действовать дополнительные меры безопасности, включая ограничения на работу мобильного интернета.

В этот период оставались доступными ресурсы из «белого списка» минцифры РФ. По данным на начало июня 2026 года, в него входят различные банки, российские социальные сети, государственные сервисы и сайты, приложения для транспорта, навигации и такси, маркетплейсы, магазины, операторы связи, а также развлекательные приложения и крупнейшие СМИ. Тюменцы стали все чаще интересоваться местоположением бомбоубежищ в регионе.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области заявили, что «не вправе выдавать информацию с грифом Секретно».

«Виды и порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны определены Постановлением Правительства Российской Федерацией от 29 ноября 1999 года № 1309. Информация о местах расположения бомбоубежищ и их состоянии носит гриф «Секретно», Правительство Тюменской области не вправе выдавать информацию такого плана в открытые источники. Для укрытия людей от прямого воздействия современных средств поражения, в том числе беспилотных воздушных систем, используются имеющиеся в населенных пунктах защитные сооружения, а также приспособленные для этих целей заглубленные помещения и другие подземные сооружения. Информация о расположенных на территории города Тюмени заглубленных и иных подземных помещениях с отображением их адресов, вместимости и порядка доступа, а также лицах и организациях, ответственных за обеспечение допуска в указанные помещения, нанесена на интерактивную карту города Тюмени и находится в сети Интернет в свободном доступе», - сообщили представители правительства региона.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени находятся больше двух тысяч заглубленных помещений, где жители могут скрыться в случае ЧС. Карта безопасных мест опубликована на «Портале цифровых сервисов Тюмени». Почти 500 укрытий расположены в Восточном округе города, в частности в Тюменском микрорайоне. Еще 400 мест есть в пределах микрорайона «Маяк». В центре города, согласно карте, расположены почти 355 укрытий. По данным властей, заглубленные помещения периодически проходят проверки: это подвалы, цокольные этажи, и другие подходящие места. Два укрытия, судя по карте, имеются в области: в школе и в подвале многоэтажного дома на Санаторной улице.

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