ФК «Тюмень» проведет последний матч сезона на домашнем поле с новым главным тренером Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

ФК «Тюмень» проведет последний матч сезона в рамках Серебряной группы LEON-Второй лиги «А» с «Аланией» из Владикавказа. Поддерживать ребят будет новый главный тренер Виктор Тренева, контракт с которым подписан пока на год. Бывший наставник Тимур Касимов сложил полномочия на этой неделе.

С этим соперником «Тюмень» стартовала в 2026 году. Тогда, в выездном поединке, «Алания» забила нашим парням один гол, и теперь они, разумеется, захотят взять реванш.

Сейчас «Тюмень» занимает в турнирной таблице восьмое место с 19 заработанными очками. Из 17 матчей было пять побед, четыре ничьих и восемь проигрышей.

Финальная игра состоится на стадионе «Геолог» 14 июня, начало в 18.00. Билеты есть в продаже, сообщает «Вслух.ру».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.