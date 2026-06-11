В «Транснефть – Сибирь» определен лучший расчет добровольной пожарной дружины

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь».

В «Транснефть – Сибири» состоялся конкурс на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины». Трехдневные состязания по пожарно-прикладному спорту, которые проводятся для совершенствования навыков членов добровольной пожарной дружины при работе с пожарно-техническим оборудованием, проходили на стадионе в поселке Боровский (Тюменский район).

Всего соревновались 60 представителей ДПД (10 команд). Им надо было с лучшим временем преодолеть стометровую полосу с препятствиями, принять участие в пожарной эстафете, а также боевом развертывании от пожарного автомобиля. Показывали участники и свои теоретические знания.

В итоге лучшим расчетом добровольной пожарной дружины компании стала команда Урайского управления магистральных нефтепроводов. На втором месте – команда Уренгойского УМН, бронза – у спортсменов из Ноябрьского УМН.

«Лучшим тушилой» признали Сергея Секисова из команды Тюменского ремонтно-механического завода, звание «Лучший водитель пожарного автомобиля» присвоено работнику Урайского УМН Александру Нестерову, «Лучший тренер» – Эдуард Фролов из Урайского УМН. Лучший результат в личном первенстве по преодолению 100-метровой полосы препятствий показал Роман Юдин из Урайского УМН.

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать значительные физические нагрузки. Результаты соревнований показали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь».

Значимость проведения подобных состязаний отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Тюменской области Евгений Теряев. Он отметил высокий уровень подготовки добровольных пожарных дружин предприятия.

По его словам, объекты топливно-энергического комплекса России являются стратегически важными производственными площадками: «Наша общая задача обеспечивать пожарную безопасность не только производства, но и работников, с чем компания на своем уровне отлично справляется».

Всего в добровольных пожарных дружинах акционерного общества состоят более 1000 сотрудников. Они проходят обучение, постоянно участвуют в тренировках и всегда готовы к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций до прибытия профессиональных спасателей.

– Шестьдесят участников показали не только хорошую теоретическую базу, но и слаженность в практической работе. Сильнейшие будут представлять наше Общество в финале состязаний, которые пройдут в Самаре. Желаю вам воли к победе! – поздравил участников с завершением соревнований главный инженер Максим Кононов.