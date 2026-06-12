Тюменские почтальоны предпочитают летом развозить посылки на велосипедах Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Почтальоны Тюменской области активно пользуются велосипедами: развозят на них посылки по домам и офисам. Ежегодно они преодолевают расстояние, равное нескольким кругосветным путешествиям, сообщает «Тюменская линия».

У каждого почтальона есть свой доставочный участок. Как правило, его протяженность составляет до 10 километров и охватывает от 30 до 50 домов, чтобы обойти все их, нужно 4-5 часов. А велосипеды помогают сократить время доставки на 1,5-2 часа.

Пешком, на велосипедах и на почтовом автомобиле специалисты ежегодно преодолевают по своим маршрутам тысячи километров, доставляют более двух миллионов газет и журналов, около трех миллионов писем, несколько тысяч небольших посылок весом до двух с половиной килограммов, а также продукты и товары первой необходимости.

Кроме того, почтальоны принимают на дому платежи за ЖКУ, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, кредиты, госпошлины, помогают оформить страховки и подписку на периодические издания.

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