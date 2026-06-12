Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2026 5:36

Тюменские почтальоны предпочитают летом развозить посылки на велосипедах

Тюменские почтальоны доставляют посылки на велосипедах
Марина Прохорова
Тюменские почтальоны предпочитают летом развозить посылки на велосипедах

Тюменские почтальоны предпочитают летом развозить посылки на велосипедах

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Почтальоны Тюменской области активно пользуются велосипедами: развозят на них посылки по домам и офисам. Ежегодно они преодолевают расстояние, равное нескольким кругосветным путешествиям, сообщает «Тюменская линия».

У каждого почтальона есть свой доставочный участок. Как правило, его протяженность составляет до 10 километров и охватывает от 30 до 50 домов, чтобы обойти все их, нужно 4-5 часов. А велосипеды помогают сократить время доставки на 1,5-2 часа.

Пешком, на велосипедах и на почтовом автомобиле специалисты ежегодно преодолевают по своим маршрутам тысячи километров, доставляют более двух миллионов газет и журналов, около трех миллионов писем, несколько тысяч небольших посылок весом до двух с половиной килограммов, а также продукты и товары первой необходимости.

Кроме того, почтальоны принимают на дому платежи за ЖКУ, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, кредиты, госпошлины, помогают оформить страховки и подписку на периодические издания.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.