Где спасут в праздники: экстренная и плановая помощь в Тюменской области

В длинные выходные больницы Тюменской области будут работать по особому графику. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С 12 по 14 июня больницы и поликлиники в Тюменской области будут работать по специальному графику из-за празднования Дня России. При этом экстренная медицинская помощь оказывается круглосуточно и без выходных. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Плановое посещение врачей, а также работа прививочных и процедурных кабинетов будут организованы 12 и 14 июня с 08:00 до 12:00, а 13 июня — с 08:00 до 16:00. Оказание первичной медико-санитарной помощи на дому и в кабинетах неотложной помощи будет доступно с 08:00 до 20:00 на протяжении всех трёх дней.

Перед визитом в больницу пациентам советуют уточнять график работы на официальном сайте учреждения.

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