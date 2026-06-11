Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмени утром 11 июня произошёл пожар на территории мазутного хозяйства, расположенном на улице Широтной. По информации ГУ МЧС по Тюменской области, возгорание возникло внутри неэксплуатируемого резервуара.

Спасатели уточнили, что горели остатки мазута на площади 30 квадратных метров. Для ликвидации открытого горения на место происшествия были направлены значительные силы: 29 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

В настоящее время пожар уже ликвидирован. Специалисты устанавливают причину, по которой произошло возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени утром 6 июня горел Антипинский НПЗ, что расположен на Старом Тобольском тракте. Пожар начался в 10 утра. Кадры с полыхающим заводом вмиг разлетелись по социальным сетям. Позже стала известна официальная причина возгорания нефтеперерабатывающего предприятия и масштаб воспламенения. Рассказываем, что известно о пожаре на Антипинском НПЗ к этому часу.

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