Бесконечные грозы: оглашен неутешительный прогноз для Тюменской области. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области на продолжительный период зафиксируется череда гроз и сильных дождей.

Так, в соответствии с прогнозом синоптиков, циклон с осадками зайдет на Тюменскую область в четверг, 11 июня 2026 года. В эти сутки местами по региону ожидаются мощные дожди и грозы.

Дневная температура в Тюменской области в четверг, 11 июня 2026 года, при этом составит +22 градуса Цельсия.

Аналогично дожди в регионе прогнозируются и в пятницу, 12 июня 2026 года. Местами по региону возможны грозы. Температура воздуха в Тюменской области в эти сутки составит +24 градуса Цельсия.

Как сообщают прочие сервисы, публикующие долгосрочный прогноз, период непрекращающихся дождей и временами гроз продлится в регионе до 20 июня 2026 года.