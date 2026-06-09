«Где были родители?»: в Тюмени завели дело после того, как раздетый ребенок бегал по дороге

Следователи в Тюмени завели дело на родителей, ребенок которых бродил по проезжей части

Следователи в Тюменской области завели уголовное дело на родителей, которые подвергли опасности малолетнего. Накануне в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой раздетый мальчик бегал по проезжей части неподалеку от гостиницы в районе аэропорта Рощино. Ребенка с дороги увела прохожая женщина.

«Следствием будет проанализирована и проверена вся имеющаяся информация, после чего дана оценка действиям(бездействию) родителей (законных представителей) малолетнего ребенка на предмет надлежащего исполнения ими своих обязанностей по воспитанию, содержанию и обеспечению безопасности ребенка в соответствии с требованиями действующего законодательства», - сообщили в пресс-службе СК России по Тюменской области.

Дело было заведено по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Наказание по данной статье включает штраф, обязательные, исправительные, принудительные работы, арест или лишение свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что тюменцы предположили, что ребенок сбежал из детского сада, вероятно потерялся. Полиция, в свою очередь, передала материалы в органы по делам несовершеннолетних для проведения дальнейшей проверки. Подробности и видеозапись - в нашем материале.

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