«Болезнь без симптомов»: онкологи назвали скрытые признаки рака желудка и кишечника

В Тюмени рассказали о «немых» симптомах рака кишечника. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта часто называют «немыми», поскольку они могут протекать бессимптомно вплоть до четвёртой стадии. В 2025 году в Тюменской области было выявлено 367 случаев рака желудка и 415 опухолей прямой кишки, что подчёркивает важность ранней диагностики, пишет «ФедералПресс».

По словам доктора медицинских наук Михаила Кутушова, главная опасность заключается в отсутствии явных признаков болезни на ранних этапах. Однако существует так называемый «синдром малых признаков», при появлении которого необходимо немедленно обращаться к врачу.

Тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать:

- Общее состояние: необъяснимая слабость, бледность кожи, потеря веса.

- Пищеварение: изменение аппетита или отвращение к еде, длительная диарея или запоры.

- Дискомфорт: тяжесть, ноющие или покалывающие боли в животе.

- Специфические симптомы: кровь и слизь в стуле, анемия без причины, затруднённое глотание (дисфагия).

Для точной диагностики врачи используют современные методы: гастроскопию и колоноскопию. Также доступна капсульная эндоскопия — инновационный способ обследования, при котором пациент проглатывает небольшую капсулу с камерой, делающую снимки всего пищеварительного тракта.

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