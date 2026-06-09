В Сургутском районе на модернизацию библиотек направят более 40 млн рублей

Фото: ВК Андрея Трубецкого

Более 40 млн рублей направят на модернизацию библиотек в Сургутском районе. Как сообщил в своих социальных сетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой, 24,7 млн рублей потратят на ремонт учреждений, еще 15,9 млн рублей – на модернизацию.

- В Центральной районной библиотеке уже обновили первый этаж: отремонтированы полы, потолки, стены, установлены перегородки. На эти цели направлено без малого два млн рублей, – сообщил Андрей Трубецкой.

На замену кровли здания выделено 6,6 млн рублей. В обновленном помещении разместится «Ресурсный центр культуры». Стоимость капремонта Солнечной модельной библиотеки составила 16,2 млн рублей. До конца октября на трех этажах заменят электрику и сантехнику, выполнят внутреннюю отделку.

Еще чуть более 11 млн рублей пойдет на покупку новой мебели, в т.ч. на книжные стеллажи, диваны, 10 персональных компьютеров, интерактивное и VR-оборудование. На модернизацию Ляминской библиотеки потратят 4,8 млн рублей. Работы планируют закончить до конца лета, один зал уже готов, и 12 июня здесь откроется музейно-выставочная экспозиция к 100-летию поселения.

По словам Андрея Трубецкого, одновременно пополняются книжные фонды. С января 2026 года в библиотеки поступило более 3,5 тысячи экземпляров и 306 наименований периодики, причем 60% новинок – это детская литература. Всего ожидается более девяти тысяч книг, журналов и газет. На их покупку выделено свыше 4,7 млн рублей из консолидированного бюджета, с учетом муниципальных, региональных и федеральных средств.

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