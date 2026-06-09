Тюмень встает в пробку: одну из ключевых улиц города перекроют на неделю

В Тюмени на неделю перекроют улицу Воровского из-за капитального ремонта.

В Тюмени с 20 по 26 июня будет полностью закрыто движение автотранспорта по улице Воровского на участке от улицы Энергетиков до улицы 50 лет Октября.

Как сообщили в городской администрации, ограничение связано с необходимостью проведения капитального ремонта тепловой сети.

Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты и использовать для объезда альтернативные пути — улицы Энергетиков, Республики и 50 лет Октября.

Городские власти призывают автомобилистов быть внимательными, следовать указаниям временных дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения.

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