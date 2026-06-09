Две разные истории: в Тюменской области одна инфекция идет на спад, а другая держится на плато

В Тюменской области зафиксировали около 200 случаев сифилиса за год. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области сохраняется стабильная, но высокая статистика по заболеваемости сифилисом. Как следует из доклада регионального управления Роспотребнадзора, в прошлом году этот диагноз был поставлен 202 жителям, что практически не отличается от показателей 2024 года - 203 случая.

Подавляющее большинство заболевших — городские жители. Из общего числа пациентов 177 человек проживают в городах, в то время как в сельской местности было зарегистрировано всего 25 случаев.

В то же время ситуация с гонореей в регионе улучшилась. Число заболевших этой инфекцией сократилось примерно на 50 человек: с 234 случаев в 2024 году до 184 в прошлом. Аналогично сифилису, почти все заболевшие гонореей (179 из 184) — жители городов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области на 18,1% снизилось количество заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В прошлом году показатель заболеваемости составил 47,5 на 100 тысяч человек. При этом в 2024 году эти данные составляли 58,3 на 100 тысяч человек.

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