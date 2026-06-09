Прощание с легендой: в Тюмени скончался боевой офицер и наставник молодежи

В Тюмени простились с ветераном Афганской войны и общественным деятелем. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени скончался Григорий Григорьев, председатель Союза десантников Тюменской области, ветеран войны в Афганистане и кавалер ордена Красной Звезды. О его смерти сообщил губернатор региона Александр Моор, выразив соболезнования семье и назвав Григорьева человеком, который «отдал всю жизнь защите Родины».

Глава региона отметил, что Григорьев был не только боевым офицером, но и мудрым наставником, который воспитывал в молодёжи любовь к стране и поддерживал ветеранов. Он твёрдо отстаивал историческую правду и заслужил высокий авторитет среди журналистов и общественности.

В качестве общественного деятеля Григорьев был широко известен в регионе. Он возглавлял Союз десантников, активно выступал на форумах, проводил встречи с молодёжью и лекции в качестве спикера общества «Знание», где делился своим жизненным опытом и патриотической позицией.

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