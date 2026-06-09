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НовостиПроисшествия9 июня 2026 4:26

Вытащили тело из воды: житель Тюменской области утонул на опасном котловане

В Тюменской области на запрещенном для купания карьере утонул мужчина
Серафима Краснова
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области 8 июня 2026 года произошла трагедия. В пятом часу вечера спасатели извлекли из воды тело мужчины, который купался в котловане на территории СНТ «Строитель».

Как сообщили в МЧС, на момент происшествия вблизи водоёма были установлены знаки «Купание запрещено!».

В связи с этим трагическим случаем спасатели в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой соблюдать правила безопасности: не купаться в непредназначенных для этого местах, не оставлять детей у воды без присмотра и в случае происшествия звонить по номеру 112.

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