Штормовое предупреждение: на Тюменскую область надвигаются грозы, град и ветер

Тюменцев предупредили о трех днях непогоды. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели Главного управления МЧС по Тюменской области выпустила экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

С 9 по 11 июня в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, а также порывы ветра до 21 м/с и град. В связи с этим спасатели рекомендуют тюменцам не стоять во время непогоды рядом с деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями. Находясь в помещении, следует держаться подальше от окон, а на улице — укрыться в подъезде.

Особое внимание просят уделить безопасности детей и не оставлять их без присмотра.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.