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НовостиОбщество9 июня 2026 4:24

Штормовое предупреждение: на Тюменскую область надвигаются грозы, град и ветер

Тюменцев предупредили о трех днях непогоды
Серафима Краснова
Тюменцев предупредили о трех днях непогоды.

Тюменцев предупредили о трех днях непогоды.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели Главного управления МЧС по Тюменской области выпустила экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

С 9 по 11 июня в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, а также порывы ветра до 21 м/с и град. В связи с этим спасатели рекомендуют тюменцам не стоять во время непогоды рядом с деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями. Находясь в помещении, следует держаться подальше от окон, а на улице — укрыться в подъезде.

Особое внимание просят уделить безопасности детей и не оставлять их без присмотра.

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