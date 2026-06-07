Сколько денег потратили Жители Тюменской области в 2026 году

Жители Тюменской области тратят кучу денег на кафешки и рестораны Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 27,3 млрд рублей потратили в кафе, барах и ресторанах жители Тюменской области с января по апрель 2026 года, что на 6% больше, чем за такой же период 2025 года. По динамике регион на втором месте в УФО после Свердловской области.

Как сообщает «Вслух.ру», исходя из численности населения один житель потратил на все про все 4,2 тысячи рублей. В январе-апреле 2026 небольшой спад в сравнении с 2025 годом зафиксирован в ЯНАО (на 0,3%) и Курганской области (0,1%). Всего же жители УрФО оставили в местах общепита почти 173 млрд рублей. В России – более 1,9 млрд рублей.

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