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НовостиЗдоровье7 июня 2026 7:21

Сныть, крапива, мокрица, одуванчик и репейник: какие сорняки полезны для здоровья

Натуротерапевт Деева рассказала, какие сорняки полезны для здоровья
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Натуротерапевт Деева рассказала, какие сорняки полезны для здоровья

Натуротерапевт Деева рассказала, какие сорняки полезны для здоровья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сныть, крапива, мокрица, одуванчик и репейник, могут быть полезнее, чем добавки и лекарства. Об этом сообщила врач-натуротерапевт, отлоаринголог Наталия Деева. По ее словам, земляной покров может подстраиваться под нужды человека, и сорняки помогут при анемии, болезни суставов и выпадении волос.

– Когда вы только заезжаете на участок, там могут расти одни виды сорняков, но через несколько лет флора меняется, и земля начинает рождать именно те травы, которые нужны организму хозяина, – уверена Деева.

Сорняки могут пробиваться сквозь любые преграды и накапливать колоссальную энергию, которые способны передавать человеку. Особенно это важно для людей из города, которые редко сталкиваются с природой.

– Крапива – абсолютный лидер по содержанию железа, витаминов А и Е, что делает ее незаменимой при анемии, – говорит натуротерапевт. – Молодые побеги нужно обдать кипятком и добавить в суп или салат. Но есть важное предупреждение: растение обладает сильной кровоостанавливающей активностью.

Люди, которые страдают варикозом, тромбозом, и у которых густая кровь, не должны увлекаться крапивой и остальными вышеуказанными растениями. Остальные травмы безопасны, пишет «Тюменская область сегодня».

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