Сныть, крапива, мокрица, одуванчик и репейник: какие сорняки полезны для здоровья

Натуротерапевт Деева рассказала, какие сорняки полезны для здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сныть, крапива, мокрица, одуванчик и репейник, могут быть полезнее, чем добавки и лекарства. Об этом сообщила врач-натуротерапевт, отлоаринголог Наталия Деева. По ее словам, земляной покров может подстраиваться под нужды человека, и сорняки помогут при анемии, болезни суставов и выпадении волос.

– Когда вы только заезжаете на участок, там могут расти одни виды сорняков, но через несколько лет флора меняется, и земля начинает рождать именно те травы, которые нужны организму хозяина, – уверена Деева.

Сорняки могут пробиваться сквозь любые преграды и накапливать колоссальную энергию, которые способны передавать человеку. Особенно это важно для людей из города, которые редко сталкиваются с природой.

– Крапива – абсолютный лидер по содержанию железа, витаминов А и Е, что делает ее незаменимой при анемии, – говорит натуротерапевт. – Молодые побеги нужно обдать кипятком и добавить в суп или салат. Но есть важное предупреждение: растение обладает сильной кровоостанавливающей активностью.

Люди, которые страдают варикозом, тромбозом, и у которых густая кровь, не должны увлекаться крапивой и остальными вышеуказанными растениями. Остальные травмы безопасны, пишет «Тюменская область сегодня».

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