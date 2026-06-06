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НовостиПроисшествия6 июня 2026 12:36

Пять часов борьбы с огнем: в Тюмени потушили пожар на нефтезаводе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени полностью ликвидирован
Серафима Краснова
Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Тюменские огнеборцы полностью потушили возгорание, произошедшее сегодня утром на территории нефтеперерабатывающего завода в Антипино. Пожар начался около 10:00.

По информации экстренных служб, по прибытии первых расчётов было зафиксировано открытое горение установки паровой гидроочистки. Борьба с огнём продолжалась более пяти часов, и к 15:20 возгорание было полностью ликвидировано. Возгорание сотрудники МЧС локализовали на площади 100 кв. метров.

Главное в данной ситуации — обошлось без жертв. По официальным данным, погибших и пострадавших нет. Предварительная причина инцидента — нарушение технологического процесса. В настоящее время специальная комиссия уточняет размер нанесённого ущерба.

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