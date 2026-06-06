Тайны недр за «семью печатями»: ветеран-геолог объяснил, почему отрасль ждет дефицит аналитиков

Легенда тюменской геологии назвал самых ценных специалистов будущего. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов, которому 6 июня исполняется 85 лет, в интервью газете «Тюменская область сегодня» рассказал о ключевых кадровых потребностях отрасли. По его словам, самым острым дефицитом сегодня являются геологи-аналитики. П

ричина нехватки специалистов кроется в изменении самой структуры работы. Западная Сибирь полностью распределена между компаниями, и каждая из них владеет лишь фрагментарными данными, не видя общей картины. В то время как для эффективного освоения недр требуются эксперты, способные синтезировать информацию и строить долгосрочные прогнозы.

«Нужны аналитики — специалисты, способные обрабатывать огромные массивы данных и предсказывать развитие событий на 5, 10, 20 лет. Со временем они будут очень востребованы», — подчеркнул ветеран.

Брехунцов также отметил истощение старых гигантов, таких как Уренгой (падение добычи газа с 300 до 130 млрд кубометров) и Самотлор (нефти — со 150 до 8 млн тонн). Выход из ситуации он видит в освоении новых территорий. Геологическая отрасль должна направить свои усилия на исследование Восточной Сибири: Красноярского края, Якутии и бассейна реки Лены, несмотря на высокие риски и длительный срок окупаемости проектов (7–10 лет).