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НовостиОбщество6 июня 2026 13:23

Тайны недр за «семью печатями»: ветеран-геолог объяснил, почему отрасль ждет дефицит аналитиков

Легенда тюменской геологии назвал самых ценных специалистов будущего
Серафима Краснова
Легенда тюменской геологии назвал самых ценных специалистов будущего.

Легенда тюменской геологии назвал самых ценных специалистов будущего.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Заслуженный геолог РФ Анатолий Брехунцов, которому 6 июня исполняется 85 лет, в интервью газете «Тюменская область сегодня» рассказал о ключевых кадровых потребностях отрасли. По его словам, самым острым дефицитом сегодня являются геологи-аналитики. П

ричина нехватки специалистов кроется в изменении самой структуры работы. Западная Сибирь полностью распределена между компаниями, и каждая из них владеет лишь фрагментарными данными, не видя общей картины. В то время как для эффективного освоения недр требуются эксперты, способные синтезировать информацию и строить долгосрочные прогнозы.

«Нужны аналитики — специалисты, способные обрабатывать огромные массивы данных и предсказывать развитие событий на 5, 10, 20 лет. Со временем они будут очень востребованы», — подчеркнул ветеран.

Брехунцов также отметил истощение старых гигантов, таких как Уренгой (падение добычи газа с 300 до 130 млрд кубометров) и Самотлор (нефти — со 150 до 8 млн тонн). Выход из ситуации он видит в освоении новых территорий. Геологическая отрасль должна направить свои усилия на исследование Восточной Сибири: Красноярского края, Якутии и бассейна реки Лены, несмотря на высокие риски и длительный срок окупаемости проектов (7–10 лет).