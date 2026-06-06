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НовостиОбщество6 июня 2026 12:24

Свет в главной роли: в Тюмени покажут спектакли, где актеры лишь фон

В Тюмени свет станет главным героем сцены на итоговом показе лаборатории «Светотень»
Серафима Краснова
Свет в главной роли: в Тюмени покажут спектакли, где актеры лишь фон.

Свет в главной роли: в Тюмени покажут спектакли, где актеры лишь фон.

Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В театральном центре «Космос» 15 июня состоится финальное мероприятие лаборатории сценического света «Светотень». Участники — режиссёры, актёры и светотехники — представят эскизы коротких сцен, в которых освещение выступает не фоном, а полноценным инструментом драматургии и главным действующим лицом.

Работа над проектами велась полтора месяца. Команды создавали уникальные световые партитуры, совмещая их с актёрской игрой для поиска новых выразительных средств. Как отметила организатор Лолита Курбонова, цель проекта — стереть границы между «технарями» и «творцами», доказав, что сцена оживает иначе, когда светом управляет человек, понимающий драматургию.

«Мы не ждём идеальных спектаклей — мы ждём честных экспериментов», — подчеркнула она.

По словам менеджера проектов центра «Космос» Аэлиты Садретдиновой, подобные эксперименты формируют новый театральный язык и раздвигают границы привычного искусства. Зрители увидят шесть эскизов продолжительностью до семи минут каждый, после чего эксперты дадут участникам профессиональную обратную связь. Вход на показ свободный по предварительной регистрации.