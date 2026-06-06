«Строго запрещено»: офтальмологи предупредили о риске потери зрения из-за водопроводной воды. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Офтальмологи бьют тревогу: использование водопроводной, речной или бассейновой воды при ношении контактных линз может привести к развитию акантамебного кератита — тяжелого заболевания, грозящего необратимой потерей зрения, пишет tmn.aif.ru.

Причина опасности кроется в одноклеточных паразитах рода Acanthamoeba, которые обитают в воде. Прикрепляясь к роговице глаза, они начинают разрушать её ткани. Контактные линзы создают для этого идеальные условия: под ними образуется влажная среда с низким содержанием кислорода. Болезнь коварна — её сложно диагностировать на ранней стадии, а лечение не всегда гарантирует успех и требует много времени.

«Использовать водопроводную воду для чистки контактных линз строго запрещено. Также нельзя принимать душ или плавать, не снимая линз», — подчёркивает эксперт Анастасия Антонова.

Последствия могут быть катастрофическими: сильная боль, светобоязнь и, в запущенных случаях, кольцевидное помутнение роговицы. Это приводит к необходимости хирургического вмешательства, вплоть до пересадки роговицы или удаления поражённых тканей.

Врачи настоятельно рекомендуют: никогда не промывать линзы и контейнеры водой из-под крана; снимать линзы перед любым контактом с водой (душ, бассейн); использовать только специальные многофункциональные растворы.

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