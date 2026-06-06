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НовостиОбщество6 июня 2026 10:21

«Не только ради денег»: почему каждый второй житель Урала продолжает работать после 55 лет

Более половины жителей Урала старше 55 лет продолжают работать
Серафима Краснова
Более половины жителей Урала старше 55 лет продолжают работать.

Более половины жителей Урала старше 55 лет продолжают работать.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Более 52% жителей Уральского федерального округа продолжают трудовую деятельность после достижения 55-летнего возраста. При этом половина из них либо уже сменила профессию, либо рассматривает такую возможность.

Эксперты отмечают, что потенциал этой категории работников используется не полностью. По данным исследования, 15% опрошенных в данной возрастной группе не работают, но хотели бы найти занятие.

«За плечами работников старше 55 лет — десятилетия опыта, который рынок труда пока использует далеко не полностью....Компании, которые готовы адаптировать вакансии под запрос на гибкость, стабильность и более комфортную организацию труда, фактически получают доступ к дополнительному кадровому ресурсу», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Согласно опросу, наиболее комфортным вариантом для сотрудников старшего возраста остаётся полный рабочий день (35%). Ещё 20% предпочитают гибкий график, столько же — удалённую работу, а 14% — неполный рабочий день.

Главными мотивами для продолжения работы являются дополнительный доход (46%) и комфортный график (42%), а также стремление к стабильности и надёжности (37%). Аналитики подчёркивают, что жители УФО старшего поколения сохраняют интерес к профессиональному развитию и ждут от работодателей большей адаптации условий труда под свои потребности.

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