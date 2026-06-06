«Не только ради денег»: почему каждый второй житель Урала продолжает работать после 55 лет

Более половины жителей Урала старше 55 лет продолжают работать. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Более 52% жителей Уральского федерального округа продолжают трудовую деятельность после достижения 55-летнего возраста. При этом половина из них либо уже сменила профессию, либо рассматривает такую возможность.

Эксперты отмечают, что потенциал этой категории работников используется не полностью. По данным исследования, 15% опрошенных в данной возрастной группе не работают, но хотели бы найти занятие.

«За плечами работников старше 55 лет — десятилетия опыта, который рынок труда пока использует далеко не полностью....Компании, которые готовы адаптировать вакансии под запрос на гибкость, стабильность и более комфортную организацию труда, фактически получают доступ к дополнительному кадровому ресурсу», — отметил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Согласно опросу, наиболее комфортным вариантом для сотрудников старшего возраста остаётся полный рабочий день (35%). Ещё 20% предпочитают гибкий график, столько же — удалённую работу, а 14% — неполный рабочий день.

Главными мотивами для продолжения работы являются дополнительный доход (46%) и комфортный график (42%), а также стремление к стабильности и надёжности (37%). Аналитики подчёркивают, что жители УФО старшего поколения сохраняют интерес к профессиональному развитию и ждут от работодателей большей адаптации условий труда под свои потребности.

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