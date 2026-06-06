Штормовое предупреждение 7 июня: на Тюменскую область надвигаются гроза и ураганный ветер

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за грозы и ветра. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области на 7 июня объявлено штормовое предупреждение. По данным региональной подсистемы РСЧС, предстоящей ночью в регионе ожидается густой туман с видимостью менее 500 метров.

Днём погода резко ухудшится: прогнозируются грозы, которые будут сопровождаться сильным ветром южного и юго-западного направления. Его порывы при прохождении атмосферного фронта могут достигать 17 м/с.

Температура воздуха в этот день составит +21..+26 градусов. Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность. В экстренных случаях следует обращаться по единому номеру 112.

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