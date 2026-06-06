«Отрава или спасение? Агроном раскрыл секреты выбора эффективных средств защиты растений

Агроном дал тюменским садоводам советы по выбору и применению средств защиты растений. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Выбор средств защиты растений и правила работы с ними.

Сейчас очень жаркая пора у садоводов и огородников. Активно тянутся к солнышку овощные и зеленные культуры. Но порой получить здоровый урожай, становится сложнее, потому что вредители и болезни могут нанести большой урон растениям и снизить качество ваших плодов. Какие выбрать средства защиты растений при борьбе с вредителями, болезнями и сорняками, рассказывает агроном филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области, Григорьев Иван.

Каждый огородник желает получить рекордный урожай, но в его планы вмешиваются непрошенные гости. Это сорняки, вредители и болезни. Тогда современный земледелец прибегает к помощи химических препаратов – пестицидов. Три основных класса пестицидов – гербициды против сорняков, инсектициды против вредителей и фунгициды от заболеваний – широко представлены в каждом специализированном магазине. Но мой убедительный совет: применяйте те или иные препараты с большой осторожностью.

Запомните несколько основных факторов.

Во-первых, прежде чем использовать препарат, убедитесь, что вредоносный объект определён верно. Велик риск ошибиться и применить не то средство защиты.

Во-вторых, покупая пестицид, внимательно читайте информацию на упаковке. На качественном оригинальном препарате указан адрес производителя, действующее вещество, его концентрация, срок хранения и способ применения.

Третий важный момент – приобретать можно только те средства защиты, которые разрешены к применению Списком пестицидов и агрохимикатов на территории Российской Федерации в текущем году.

Следует отметить, что приготовление рабочего раствора должно строго соответствовать регламенту применения. Как правило, полную схему использования препарата производитель размещает на упаковке, а иногда в инструкции по применению.

Очень важно соблюдать время обработок. Работы проводятся либо в ранние утренние, либо в поздние вечерние часы. Кроме того, погода должна быть безветренной.

Обязательно при работе с ядохимикатами использовать средства индивидуальной защиты. Сегодня все больше на рынке средств защиты растений появляются биологические препараты. Их действие более медленное, чем химических собратьев, но и воздействие на человека и окружающую среду минимально.

Несоблюдение этих несложных правил может привести к поражению полезных насекомых, угнетению культурных растений и нанести серьёзный вред человеку.