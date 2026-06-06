Пожар на Тюменском НПЗ локализован: губернатор Моор заявил об отсутствии пострадавших

Фото: Александр Моор, ВК.

Официально пожар на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода успешно локализован. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в результате ЧП никто не пострадал.

Глава региона напомнил, что возгорание произошло сегодня утром из-за нарушения технологического процесса на одной из установок систем очистки. Незамедлительно к месту происшествия были стянуты все экстренные службы города и области. Ввиду высокой угрозы пожарам был присвоен высокий уровень опасности.

Александр Моор поблагодарил сотрудников регионального управления МЧС и всех участников ликвидации за слаженную и оперативную работу.

- Держу ситуацию под личным контролем. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе официального следствия, - подчеркнул Моор.

Ранее мы рассказывали о том, что кадры с полыхающим заводом вмиг разлетелись по социальным сетям. Позже стала известна официальная причина возгорания нефтеперерабатывающего предприятия и масштаб воспламенения. Подробности - в нашем материале.

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