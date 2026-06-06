В Тюмени на Антипинском НПЗ разгорелся крупный пожар: работает МЧС

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

В Тюмени в районе 10:00 утра на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, и на место незамедлительно были направлены подразделения спасателей.

По информации ведомства, по прибытии первых расчётов наблюдалось открытое горение системы паровой гидроочистки. Для ликвидации возгорания развёрнут оперативный штаб, к тушению привлечены значительные силы и средства. В настоящее время на месте работают 80 человек и задействованы 23 единицы техники, из них от МЧС России — 60 человек и 18 единиц.

Пожару присвоен высокий уровень опасности. Причины возгорания пока не называются, они будут установлены в ходе проверки.

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