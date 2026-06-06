Отпуск как поле битвы: семейный психотерапевт из Тюмени дала советы, как не развестись во время отдыха

Тюменский психотерапевт рассказала, как провести отпуск с семьей и не развестись. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

С приходом лета и сезона отпусков многие супружеские пары мечтают о совместном отдыхе. Однако семейная поездка может обернуться не временем гармонии, а периодом ссор и обид. Семейный психотерапевт Эльвира Соколова в интервью для «МегаТюмень» рассказала, почему отпуск часто становится катализатором конфликтов и как этого избежать.

По словам специалиста, причина кроется в смене привычного уклада жизни. В обычной будничной суете супругов стабилизируют работа, личное пространство и социальные роли. На отдыхе же пара оказывается вместе 24 часа в сутки, из-за чего накопленные противоречия становятся гораздо заметнее и острее.

«В своей практике я заметила, что отпуск является одним из самых частых периодов обострения конфликтов... А на отдыхе семья оказывается вместе 24 часа в сутки», — поясняет Эльвира Соколова.

Дополнительным фактором риска служат разные представления об идеальном досуге. Например, один партнер может жаждать активных экскурсий и спорта, в то время как другой мечтает лишь о тишине, пляже и возможности выспаться.

Чтобы совместное путешествие не закончилось крахом отношений, психолог настоятельно рекомендует провести «планерку» еще до покупки билетов.

Эльвира Соколова подчеркивает, что залогом мира является уважение к интересам партнера. Если ваш возлюбленный предпочитает вместо экстремального сплава на байдарках уютный диван и сериал в номере с кондиционером, не стоит обижаться или пытаться силой переубедить его. Умение находить компромисс и давать друг другу свободу выбора — ключ к сохранению любви даже вдали от дома.

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