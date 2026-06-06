Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Поздним вечером 5 июня на 16-м километре трассы Тюмень-Омск произошло страшное ДТП, где пострадали дети. Автомобиль «Форд Мондео», за рулём которого находился 35-летний мужчина, врезался в светофор.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

По данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением. В ходе проверки выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения — показания алкотестера составили 0,66 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Кроме того, мужчина управлял автомобилем, без водительского удостоверения. В салоне «Форда» находилась целая семья из Заводоуковска — всего шесть человек, включая четверых детей в возрасте от двух до десяти лет.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Все несовершеннолетние перевозились с грубейшими нарушениями правил — без использования удерживающих устройств. Семья направлялась в Тюмень. Из-за аварии травмы получила 10-летняя девочка. Пострадавшая была доставлена в больницу для оказания необходимой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

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