В Тюменской области продолжается летний фестиваль сообществ: квесты, кинопоказы и мастер-классы

В Тюменской области продолжается летний фестиваль сообществ.

В Тюмени, Ишиме и Тобольске продолжается Летний фестиваль сообществ. Первая неделя, с 6 по 12 июня, посвящена теме «Единство народов». В программе — интеллектуальные игры, квесты, кинопоказы, лекции, мастер-классы, перформансы и квартирники. Участников ждут новые знакомства, полезный досуг и возможность найти единомышленников. Вход свободный. 7 июня с 19:00 до 21:00 в мультицентре «Контора пароходства» (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) пройдет благотворительный кинопоказ «Вместе».

Тюменцы узнают больше о культуре благотворительности, увидят примеры гражданской ответственности и смогут в формате живого диалога обменяться мнениями с другими зрителями. Вход — вещь или предмет первой необходимости для гуманитарной помощи для нужд бойцов СВО по рекомендованному списку. 9 июня с 19:00 до 21:00 в мультицентре «Контора пароходства» (ул. 25-го Октября, 23А, стр.1) пройдет вечерка «Беседа по-сибирски».

Гости погрузятся в атмосферу русских народных танцев и хороводов, увидят, как традиции объединяют людей разного возраста, и через танец почувствуют общность и свои корни. 10 июня с 19:00 до 20:30 в центре «Космос» (ул. Республики, 165А) состоится «Хоровод времен».

Тюменцы станут частью уличного действа, где фольклорный ансамбль вовлечет их в общий хоровод — символ единства народов. Участники на себе почувствуют, как танец сближает людей разных культур, и увидят, что народная музыка может звучать живо и современно. А после хоровода в холле пройдет нетворкинг-сессия «Нити общения» — там все вместе создадут символическое полотно из лент.

В этот же день с 19:00 до 21:00 в мультицентре «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1) тюменцев ждет мастер-класс «Книга единства и добра». Участники от 14 лет смогут создать собственную книгу и принять участие в написании сказки о единстве народов России. 11 июня с 19:00 до 20:30 в центре «Космос» (ул. Республики, 165А) пройдет иммерсивный перформанс «Сказки из сундука». Студенты-режиссеры прочитают народные сказки с элементами театра теней и звуковой импровизации. Параллельно гости продолжат создавать единое полотно из нитей — традицию, начатую на предыдущих событиях фестиваля.

Завершится событие вечером историй. 12 июня с 16:00 до 18:00 в ишимском мультицентре «Моя территория» (ул. Ленина, 7) состоится культурный квартирник «Голоса народов». Гостей ждет неформальный вечер с выступлениями творческих коллективов, интерактивами и мастер-классами. Участники познакомятся с традициями народов Тюменской области через музыку, творчество и живое общение. В этот же день с 18:00 до 19:30 в мультицентре «Моя территория» в Тобольске (ул. Красноармейская, 6/4) пройдет квест «Грани традиций».

Участники в командах пройдут несколько станций: угадают музыку разных регионов, соберут пословицы, освоят приветствия на языках народов России и выполнят задания на взаимопомощь.

За каждую пройденную станцию они получат кусочек пазла. В финале из собранных фрагментов сложится карта России, которую участники наполнят добрыми словами. Так появится общая «карта Добрососедства».

— Летний фестиваль сообществ — это возможность для жителей региона стать частью деятельного сообщества, а также провести отдых с пользой. Каждое событие мы наполнили практическим компонентом: от совместного творчества до реальной благотворительной помощи. Такие проекты помогают людям объединяться, получать новые знания и совершать добрые поступки. Приглашаем всех, — поделился Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО «Агентство современных коммуникаций».

Всего в ходе фестиваля запланировано пять тематических недель, посвященных единству народов, семейным ценностям, истории города, здоровому образу жизни и другим важным темам.

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