Зарплаты выросли до рекордных 99 тысяч рублей: Тюмень обогнала Челябинск и Екатеринбург

В Тюменской области средняя зарплата превысила 99 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в первом квартале 2026 года средняя заработная плата в Тюменской области достигла впечатляющей отметки в 99 163 рубля. Это на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что делает регион одним из лидеров по динамике роста доходов в Уральском федеральном округе.

Для сравнения, в других регионах УрФО уровень зарплат выглядит следующим образом. В Ямало-Ненецком автономном округе он составил 179 128 рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 136 359 рублей, в Свердловской области — 92 026 рублей, в Челябинской области — 84 608 рублей, а в Курганской области — 71 986 рублей.

Тюменская область традиционно занимает третье место по уровню зарплат в округе после северных регионов, но при этом демонстрирует второй по величине темп роста (9,7%), уступая только Свердловской области (9,9%).

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