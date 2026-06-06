Сибирь и Урал накроет пылевая буря из Казахстана: жителям рекомендуют носить очки на улице. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 6 июня 2026 года, из-за аномальной жары и ветров, пришедших с территории Казахстана, Тюменская область оказалась во власти пыльных бурь. По данным сервиса «Вентускай.ком», вокруг региона зафиксированы несколько сгустков атмосферной пыли.

В самой Тюмени сильный ветер поднимает в воздух осушенную почву, тополиный пух и другие частицы, создавая угрозу для здоровья прохожих. Очевидцы сообщают о риске попадания инородных тел в глаза, извлечь которые сможет только врач-офтальмолог.

Из-за этого горожанам настоятельно просят использовать защитные очки при выходе на улицу. Согласно прогнозам, концентрация пыли в воздухе 6 июня будет достигать 20 микрограмм на кубометр. При этом 6 июня сохраняется риск прихода из Казахстана новой, более мощной волны пыльных бурь.

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