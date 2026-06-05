В ишимской мэрии ответили на жалобы по вони в городе. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ишима вновь столкнулись с проблемой дурного запаха, который каждую весну и лето охватывает город. Местные жаловались на сильную вонь, сравнивая её с запахом навоза, которая усиливается по ночам и мешает спать. Сигналы о неприятном запахе поступали с улиц Большая, Свердлова, Карла Маркса, из микрорайона Авангард и Стрехнино.

Мониторинг загрязнения воздуха подтвердил, что в Ишиме и Тобольске действительно фиксируется повышенный уровень пыли и сажи, превышающий норму ВОЗ в два раза. Однако власти отрицали влияние промышленных предприятий, утверждая, что все производства работают в рамках технологических норм. Никаких канализационных аварий также зарегистрировано не было, сообщили редакции «Комсомольская правда – Тюмень» в ответ на запрос в администрации Ишима.

«Информация о запахе в районе указанных улиц отсутствует. Аварийных ситуаций на сетях канализации в данном районе нет», - заявили в городской мэрии.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора в 2025 году провели мониторинг воздуха в Тюменской области и не выявили существенных нарушений санитарных норм. Какие опасные вещества фиксировали санврачи в тюменском воздухе в прошлом году – в нашем материале.

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