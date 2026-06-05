Фото: ГАИ Тюменской области.

В Тюмени в пятницу, 5 июня, на перекрестке улиц Полякова и 229-й Дивизии произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль Mitsubishi столкнулся с грузовиком марки Shacman.

Фото: ГАИ Тюменской области.

По предварительным данным Госавтоинспекции, за рулём легковушки находилась 51-летняя женщина. Она выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу грузовику, который двигался по главной полосе. В результате столкновения водитель легковушки и находящийся в салоне 14-летний мальчик получили тяжёлые травмы.

Женщина оказалась придавлена колёсом грузовика, а подростка спасатели извлекали из-под завала около 30 минут. Для освобождения пострадавших понадобилась помощь крана, так как переднее колесо грузовика находилось непосредственно на водительском кресле.

Фото: ГАИ Тюменской области.

Ещё огромное дерево придавило двери машины — его оттащили несколько мужчин вручную. Пострадавших доставили в больницу. Предварительной причиной ДТП называется нарушение очередности проезда перекрестка.

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