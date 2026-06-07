Выпускной в Тюмени в 2026 году: во сколько обойдется и на что можно рассчитывать

Бывшим уже школьникам рассказали, во сколько обойдется выпускной в Тюмени в 2026 году Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускной в Тюмени в 2026 году уже не за горами. По данным пресс-службы «Авито», средний размер затрат составит от шести тысяч рублей, включая аренду площадки, банкет с ведущим, фото- и видеосъемку, и шоу-программу.

В среднем, на одного участника мероприятия аренда площадки для праздника обойдется в 1,5 тысячи рублей, выпускной на террасе – в 1 тысячу рублей. За фотографа и видеографа придется выложить в среднем по три тысячи рублей. Музыкантам в среднем придется выложить около 20 тысячи рублей, танцевальному коллективу – 4,5 тысячи рублей, ведущей и диджею придется заплатить по 5 тысяч рублей. Огненное шоу – прекрасное дополнение к празднику – стоит от шести тысяч рублей.

Особое внимание родители уделяют транспорту, на котором выпускники доберутся до места празднования и поедут встречать рассвет. А если уже бывшие школьники захотят арендовать лимузин, ценник на выпускной 2026 года в Тюмени еще больше вырастет. Кроме того, выпускникам нужно купить наряды, а девушкам еще сделать макияж и сделать прическу. На все про все уйдет четыре тысячи рублей, так что юношам подготовка выйдет дешевле.

Наряд и обувь на выпускной можно купить в салоне, сшить на заказ или взять в аренду на один вечер. По мнению многих родителей, покупать одежду и обувь на один вечер нерационально, поэтому они берут одежду на прокат, пишет «Тюменская линия».

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