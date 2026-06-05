В Тюмени 6 июня пройдет благотворительный забег Tyumen Legal Run

Фото: предоставлено КП.

Global Legal Run - это флешмобы юристов, которые проводятся в поддержку основного проекта Legal Run по всему миру. С 2014 по 2026 флешмобы прошли в сотнях городов по всему миру: в России - от Владивостока до Калининграда, и в мире - от Новой Зеландии до Майами. Всего за время проведения акции в рамках проекта свои флешмобы пробежали уже более 16 000 человек по всему миру!

Tyumen Legal Run 2026 - забег, который объединяет не только юристов, но и всех любителей спорта! Организатором традиционно выступают Союз «Западно-Сибирская Правовая Палата» при поддержке Команды «5Верст». Как отметил Степан Матаев, Председатель Совета ЗСПП, руководитель ЮФ «Аспект-М»: «6 июня состоится уже традиционный благотворительный забег с целью сбора средств в Фонд «Подари жизнь» для лечения детей с тяжелыми заболевания и это станет завершающим мероприятием XVI Юрнедели в Тюмени. Участие могут принять все желающие, но необходимо будет зарегистрироваться и внести благотворительный взнос. Есть и кнопка «Не бегу, но помогу», для тех кто не может присутствовать, но готов поддержать мероприятие или для тех, кто не может бегать по состоянию здоровья, но планирует приехать, погулять с семьей и морально поддержать бегунов. В программе предусмотрена развлекательная программа и розыгрыш подарков. Присоединяйтесь, мероприятие всегда происходит душевно».

Дистанция: 5 км. Где: Экопарк «Затюменский» Когда: 06 июня 2026 (суббота)

Фото: предоставлено КП.

Расписание:

08:30 – 08:50 – регистрация и сбор 08:50 – 09:00 – разминка.

09:00 – масс-старт на 5 км 10:00 – 11:00 – розыгрыши подарков от организаторов и друзей забега.

Что сделать для участия в Legal Run?

- Зарегистрироваться на сайте Legal Run

- Зарегистрироваться в системе «5 вёрст Затюменский»

- Прийти с QR-кодом, который вы получите при регистрации (на старте и финише он нужен для фиксации результата) Почему стоит прийти?

- Вы внесете вклад в благотворительность (организаторы поддерживают важный социальный проект – помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями)

- Получите заряд бодрости на выходные

- Выиграете призы от партнёров Регистрация на сайте Забега https://legal.run/place/tyumen/ и на сайте 5 Верст в Затюменском https://5verst.ru/.

Приходите сами, зовите коллег, друзей и семью - пусть этот день станет добрым спортивным праздником!

Оперативная информация о мероприятиях Союза ЗСПП в чате TG @t.me/tmnlegalweek

На страничке ЗСПП в Вк: https://vk.com/club194186251

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