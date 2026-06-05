«Отрава в меню»: в Тюмени два кафе кормили гостей мясом без документов и ветпроверок

В двух тюменских кафе подавали блюда из мяса неизвестного происхождения. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени сотрудники регионального Россельхознадзора выявили грубые нарушения в двух заведениях общественного питания. В кафе «Шашлычный дворик72» и «Бриз» отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на всё мясное сырьё, используемое для приготовления блюд.

По информации ведомства, установить происхождение и безопасность мяса, из которого готовились блюда для посетителей, не представляется возможным. Это создаёт прямую угрозу здоровью граждан, так как продукты могут быть заражены опасными заболеваниями. Инспекторы вынесли владельцам заведений предостережения и взяли кафе на особый контроль.

Стоит отметить, что с начала 2026 года подобные нарушения были выявлены уже в 72 кафе Тюменской области.

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