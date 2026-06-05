Депутаты Тюмени одобрили бюджет за 2025 год: без долгов и вклад в развитие

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Городские депутаты положительно оценили основные параметры главного документа муниципалитета за 2025 год. Данный вопрос стал одним из ключевых повестки майского заседания думы.

- Кредитные ресурсы не привлекались. Муниципальный долг по состоянию на начало 2026 года отсутствует. План по итогам года выполнен на 99%. При этом план по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 101%. По безвозмездным поступлениям план выполнен на 97%, - отметил заместитель главы города, директор департамента финансов и налоговой политики администрации Артем Катренко.

Он пояснил: что касается расходной части бюджета, динамика исполнения тоже находится на высоком уровне и составляет 96%. В структуре доходов городского бюджета за 2025 год налоговые и неналоговые доходы составили 53% от общего объема, 32% составили субвенции запасного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий. Налоговые доходы поступили в бюджет города Тюмени в сумме 1,7 млрд рублей.

- Бюджет 2025 года традиционно сохранил свою социальную направленность. Практически пятая часть расходов - это бюджет развития. Основная доля расходов приходится на строительство, реконструкцию и ремонт объектов коммунального хозяйства, укрепление технической базы учреждений социальной сферы, - рассказал Артем Катренко.

Подводя итоги обсуждения данного вопроса, председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова подчеркнула, что цифры говорят сами за себя: налоговая база укрепляется, а бюджет в целом сохранил свою социальную направленность и финансовые средства на все ключевые позиции есть.

- Мы наблюдаем, что вкладываются серьезные бюджетные средства в развитие человеческого капитала. В числе приоритетных направлений также благоустройство, дорожная инфраструктура, транспорт. Ну и по-прежнему в бюджете уделяется серьезное внимание на поддержку гражданских инициатив. В бюджете 2025 года были предусмотрены финансовые средства, - отметила Светлана Иванова. - Могу сказать с уверенностью: город растет и развивается. Мы наблюдаем, как бюджетные средства направляются на развитие человеческого капитала и на качество жизни наших горожан.