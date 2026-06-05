Фото: полиция Тюменской области.

Житель тюменского села избил родственницу металлической решеткой от газовой плиты. Трагедия произошла в селе Упорово. По данным полиции, женщина рассказала правоохранителям, что ее брат ударил по голове. Участковый задержал бывшего заключенного.

- Подозреваемый пояснил, что проживает с матерью и тот день распивал спиртные напитки. Потерпевшая сделала ему замечание из-за частого употребления алкоголя, на что подозреваемый разозлился и схватив металлическую решётку с газовой плиты ударил потерпевшую по голове, - рассказали в пресс-службе тюменской полиции.

Следователи завели уголовное дело. Мужчину отпустили домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени завели дело после истории с избитой многодетной матерью бывшим мужем. Женщину показывали по федеральному телеканалу в криминальной программе «За гранью». Напомним, тюменка жаловалась на экс-супруга, который преследует ее и детей даже после развода. При этом мужчина не только психологически давит на бывшую жену, но и применяет силу.

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